Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra Lega Serie A, Figc, Aic e Aiac per trovare un accordo sul prolungamento dei contratti in scadenza nel mese di giugno. Un accordo che sembrerebbe essersi trovato e che sarà firmato tra domani e martedì, ma resta di tipo generale, ossia ogni singolo calciatore dovrà trovare un accordo con le società, ma non potranno chiedere un’integrazione salariale extra per i due mesi in più.