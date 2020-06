L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla possibile formazione della Juventus che affronterà il Napoli in finale di Coppa Italia mercoledì prossimo. Il grande ex, Gonzalo Higuain, vorrebbe scendere in campo, ma sarà molto difficile, visot che è ancora molto indietro nella preparazione a causa del risentimento muscolare che ha lo ha tenuto fuori anche in semifinale. Non dovrebbe essere, inoltre, l’unico a mancare, visto che Sarri potrebbe fare a meno anche di Ramsey, Chiellini e Demiral, gli stessi che non hanno partecipato alla gara contro il Milan.