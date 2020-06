Il procuratore dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, Juraj Venglos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Marek e Dries sono molto amici e lo slovacco è contento del percorso e del record di Mertens. Mercoledì guarderà la finale e tiferà per gli azzurri. Vuole giocare ancora due o tre anni ed io penso che vorrà tornare o in Slovacchia o a Napoli, perchè Napoli è casa sua, una volta aver smesso. Speriamo che il campionato cinese riparta a metà luglio. Se De Laurentiis dovesse chiamarlo per un posto in società in futuro ne sarebbe più che felice“.