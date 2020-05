Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli intensifica i contatti con il Sassuolo per Jérémie Boga: l’ivoriano è la priorità di Giuntoli per rinforzare il reparto avanzato:

“Gattuso attende rinforzi sugli esterni offensivi viste le possibili partenze di Mertens su cui c’è l’interesse dell’Inter e Callejon con cui si è deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, che potrebbe far ritorno in Spagna. L’obiettivo principale per il ds Giuntoli è Jeremie Boga, profilo che piace molto pure al Milan”.