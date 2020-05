Castellacci: “Ci stanno nascondendo qualcosa, poca luce sul calcio”

Enrico Castellacci, presidente dei medici del calcio, è intervenuto ai microfoni di RKKN. Queste le sue parole:

“Bisogna viaggiare considerando quello che chi può decidere riesce a dirci. La situazione è rimasta uguale, non ho visto nulla oltre ad un piccolo barlume di apertura. Ancora non ci hanno detto se si riapre il campionato, non c’è stata ancora un’apertura agli allenamenti di gruppo. La cosa più importante che non ci hanno detto è cosa succederebbe se si dovesse trovare un positivo dopo l’inizio degli allenamenti collettivi”.