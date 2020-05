Come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, gli scienziati sarebbero favorevoli alla ripresa del campionato. Il comitato tecnico scientifico ha infatti esposto le sue considerazioni, che verranno rigirate al ministro dello sport, Spadafora.

In Lega e in FIGC – a proposito della ripresa – è dato per scontato che il governo darà il via libera per gli allenamenti in gruppo dal 18 maggio, ma bisognerà ancora lottare per avere una data di ripresa effettiva della Serie A.

Il problema maggiore – scrive il Corriere – riguarda infatti le trasferte: bisognerà capire come gestire gli incontri tra squadre che appartengono a regioni con più contagi. Occorrerà sicuramente un nuovo protocollo per le partite.