Come riportato da calciomercato.com, Arek Milik ed il Napoli sono sempre più lontani. Il polacco non ha trovato l’accordo con la società azzurra per il rinnovo e su di lui ci sono alcuni top club. Oltre ad alcune squadre italiane, sono interessate all’attaccante anche Schalke 04 ed Atletico Madrid. La sua valutazione non è inferiore ai 40 milioni.