Jean-Michel Aulas non ci sta, alla decisione della sospensione definitiva della Ligue1. Il convalidare tale classifica vede il Lione fuori dalle coppe europee della prossima stagione, a meno che non si giochi e vinca la finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint Germain o trionfi in Champions.

Oggi, attraverso “L’Equipe“, il presidente del Lione ha dichiarato:

“Chiederò che venga rivista questa decisione, il campionato non andava fermato. Avremmo potuto aspettare 15 giorni, tre settimane, i primi di giugno per capire se si potevano riprendere gli allenamenti individuali e di gruppo. La Uefa ci aveva dato la possibilità anche di fare i play-off. È stata presa una soluzione ingiusta e giuridicamente sbagliata. Perché altrove in Europa i club stanno lottando per completare la stagione e sono stati autorizzati a farlo? L’atteggiamento della Lega è distruttivo”.