Sportitalia, in arrivo rivoluzione nel sistema calcistico italiano: le ultime

Il calcio italiano sta lavorando ad una profonda revisione del sistema, per consentire una nuova sostenibilità al movimento calcistico, dopo la crisi causata dal Coronavirus.

Da Sportitalia arrivano le prime indiscrezioni sulla ristrutturazione che verrà effettuata.

1- Riduzione delle formazioni professionistiche da 100 (20 in Serie A, 20 in B, 60 in C) a 60. L’unica che non verrà intaccata dovrebbe essere la Serie A.

2- Rivoluzione in arrivo per Serie B e C. Per la prima, si potrebbe passare ad un formatdi due gironi da 20 squadre, dove sarebbero presenti le attuali 20 presenti in B più altrettante dalla Serie C ( le modalità di selezione sono da valutare). Questo consentirebbe di percepire la mutualità sia dalla Serie B che dalla Serie C.

3- La terza serie sarebbe composta dalle restanti 40 squadre in Serie C più 20 di Serie D, fra le quali ci saranno le vincitrici dei vari gironi della stagione 2019/2020 più altre ancora da selezionare. Questo sarà un campionato non professionistico, con società non più a scopo di lucro.