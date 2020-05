Fabrizio Pregliasco, virologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky TG24:

“Leggendo i datti possiamo dire che Lombardia e Piemonte che sono i punti caldi della problematica si sono mantenuti, non c’è quello sbalzo rispetto alla circolazione. C’è poca percentuale di positivi rispetto ai tamponi eseguiti, questo vuol dire che l’epidemia si sta spegnendo piano piano. È fondamentale il trend, soprattutto per i parametri come posti letto, reparti Covid e terapie intensive. I morti di Bergamo? Non si sa quanti sono dovuti al Coronavirus, perché nei momenti di emergenza molti casi non è determinare quali sia stato realmente il motivo del decesso”