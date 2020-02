Il Barcellona sta preparando la supersfida contro il Real Madrid, ma con un occhio di riguardo a quello che sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions. In occasione del Clasico, Setién potrebbe schierare Braithwaite (non disponibile in Champions) al centro dell’attacco con Griezmann e Messi sugli esterni. Dopo la botta subita contro il Napoli, questa mattina Gerard Piqué è tornato ad allenarsi normalmente, lo spagnolo potrebbe già esserci contro i Blancos. Indisponibili Jordi Alba, Dembelé, Sergi Roberto e Suarez.