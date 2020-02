Gattuso: “Vi spiego perché alcuni calciatori non stanno giocando”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Tra le tante dichiarazioni l’allenatore azzurro si è soffermato sui giocatori che ultimamente non stanno giocando: “Io conosco la loro importanza, anche Lozano, con cui ho parlato: può giocare esterno, ma deve garantirmi una determinata fase difensiva, al momento gettarlo allo sbaraglio non gli gioverebbe. Al momento non sono aziendalista, ma devo fare delle scelte, i giocatori devono farsi trovare pronti”