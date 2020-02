José Mourinho, allenatore del Tottenham, questo’oggi durante conferenza stampa ha riferito alla stampa che Heung-Min Son sarà costretto a stare in quarantena per almeno 15 giorni. L’attaccante coreano è stato in Corea del Sud a causa di un intervento chirurgico a seguito di un infortunio al braccio. Il tecnico portoghese poi ha rassicurato tutti dicendo: “Sta bene, tra poco tornerà in Inghilterra”.