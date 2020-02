Il grande tifoso e scrittore del Napoli, Maurizio De Giovanni, a Radio Sportiva ha parlato della squadra azzurra:

“Barcellona? Avrebbero firmato tutti per un pari prima del match, e invece ora c’è rammarico. Gli azzurri hanno avuto 3 occasioni nitide, e ha subito solo l’azione del gol. Il Napoli ha tenuto testa a una delle squadre più forti del mondo. Inoltre il gioco di Gattuso non mi sembra un catenaccio, lo considero un atteggiamento umile ma concreto. Il contrario di inizio stagione”.

Capitolo Sarri: “Il Sarrismo si è visto solo a Napoli, evento unico. Al Chelsea e alla Juve non si è visto. Il ciclo del Napoli è finito, 7 giocatori in scadenza e qualche big che ancora non ha la situazione chiara. Spero che Ringhio rimanga”.

Mertens: “Lo terrei per sempre! Non si trova ovunque un attaccante così”.