I sedicesimi di Europa League hanno portato non poche sorprese: dopo Braga, Porto e Sporting, anche il Benfica viene eliminato dallo Shakhtar; stesso discorso anche per Ajax e Celtic, eliminate a sorpresa oggi; United passeggia sul Bruges; in sofferenza riesce a passare il Siviglia; incredibile partita fra Arsenal e Olympiakos: tutto si decide ai supplementari dopo l’1-0 dei greci al termine dei 90 minuti, prima pareggia Aubameyang poi allo scadere El Arabi indirizza la qualificazione per l’Olympiakos. Ecco i risultati di questa sera:

Ajax-Getafe 2-1 (andata 0-2)

Arsenal-Olympiakos 1-2 dts (and. 1-0)

Benfica-Shakhtar3-3 (and. 1-2)

Celtic-Copenhagen1-3 (and. 1-1)

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1)

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)