Inter-Napoli, la storia: tutte le curiosità sul match di Coppa Italia

Sembra la storia di Davide contro Golia, quella che precede la sfida di Napoli e Inter.

Mancano poche ore al match di Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo, a San Siro, contro la corazzata dell’inter, per giocarsi la semifinale di andata.



Sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre, per quanto riguarda la Coppa Italia: cinque i successi dei nerazzurri, due quelli dei partenopei. Quattro, invece, sono i pareggi, due delle quali sono terminate ai calci di rigore: nel 1997 dal dischetto ebbe la meglio il Napoli, nel 2011 fu l’Inter a passare il turno.





Nell’ultimo decennio, Inter e Napoli si sono affrontate, in Coppa Italia, quattro volte:

19-01-2016 Napoli-Inter 0-2 (quarti di finale).

04-02-2015 Napoli-Inter 1-0 (quarti di finale).

25-01-2012 Napoli-Inter 2-0 (quarti di finale).

26-01-2011 Napoli-Inter 0-0 (quarti di finale).



I PRECEDENTI A SAN SIRO

L’Inter è imbattuta in casa contro il Napoli, grazie a due successi e un pari. L’ultimo match risale alla stagione 1996-1997 ed era proprio una semifinale di andata, che terminò 1-1, con gol di Zamorano e Cruz. Al ritorno, conquistò poi la finale il Napoli, sui rigori.



Come arrivano le due squadre al confronto di questa sera?

INTER – La squadra di Conte è imbattuta da dieci gare, in tutte le competizioni (6 vittorie e 4 pareggi).

NAPOLI – La squadra di Gattuso, invece, potrebbe risultare, dati alla mano, l’altra faccia della medaglia: 8 vittorie, 6 pari e ben 9 sconfitte in campionato. Discorso diverso nelle Coppe: due vittorie (Perugia e Lazio) in quella nazionale, mentre imbattuta, con 3 vittorie e 3 pari, in Champions League.



STATISTICHE:

– L’Inter ha mandato in gol 15 giocatori, mentre il Napoli 14.

– L’Inter è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora, in campionato: 16 gol, il doppio di quanti ne ha fatti il Napoli (8).

– L’Inter è la squadra che ha subito meno gol su palla inattiva (2).

-Il Napoli è la squadra che ha colpito più legni (25), di tutte le squadre di Serie A, in tutte le competizioni.



GIOCATORI PIÙ PROLIFICI:

– Romelu Lukaku ha segnato 21 gol nel 2019/20 contando tutte le competizioni: in cinque delle ultime sei stagioni ha raggiunto il traguardo delle 20 reti.



-Arkadiusz Milik è uno dei sei giocatori di Serie A ad aver segnato almeno 10 gol su azione in tutte le competizioni da ottobre ad oggi.



EX IN CAMPO

– Matteo Politano ha segnato otto reti a San Siro in carriera, cinque delle quali con la maglia dell’Inter. In nerazzurro conta 63 presenze e sei gol.



Ora si scende in campo, con gli azzurri che vorranno riscattare non solo la sconfitta contro il Lecce, ma anche invertire la rotta di zero successi, in coppa, contro l’Inter, a San Siro.