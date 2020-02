Bruscolotti: “La medicina Juve ha fatto bene! Tifosi amareggiati? Vi spiego”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto cosi durante la trasmissione televisiva “Campania Sport”:

“Durante un’annata del genere in cui tutto sembra andare nel verso contrario non è sempre semplice comprendere di chi sono le responsabilità, a parer mio le colpe sono collettive”.

L’ex calciatore ha poi continuato: “Capisco che i tifosi non gradiscono certe prestazioni, ma vi assicuro che neanche per i calciatori è bello essere fischiati all’uscita dal campo. Bisogna guardare la classifica un po alla volta, domenica dopo domenica. Sono sicuro che la “medicina” Juventus non può che aver fatto bene, ma ora è giunto il momento della continuità“.