SKY – Mazzarri sempre più in bilico: ecco cosa sta succedendo a Torino

Walter Mazzarri è sempre più in bilico, per quanto riguarda la permanenza sulla panchina del Torino. Dopo il deludente risultato contro il Lecce, la dirigenza granata sta riflettendo proprio sul futuro del tecnico.

Ai microfoni di Sky, il dirigente Antonio Comi ha parlato così: “Questo non è il momento di parlare bensì di riflettere: questi ko fanno male a tutti, ambiente, giocatori e società. Prestazioni del genere sono inaccettabili, i ragazzi non hanno avuto l’atteggiamento che ci aspettavamo“.

Come rivela Gianluca Di Marzio, Cairo sta valutando l’idea di cambiare allenatore. Subito dopo il ko, è entrato negli spogliatoi, per parlare con i senatori, poi è partito per Torino, dove nelle prossime ore si concretizzerà la sua decisione. Il candidato numero uno è Moreno Longo.