Udinese-Inter 0-0: primo tempo equilibrato tra le due squadre

Il primo tempo di Udinese–Inter termina a reti inviolate. I primi 45 minuti di gioco sono stati caratterizzati da grande equilibrio.

Gara intensa tra le due squadre, ma povera di occasioni da gol. Agli uomini di Conte, soprattutto, manca quel guizzo decisivo per concretizzare il possibile vantaggio. L’Inter ha gestito meglio il palleggio, ma era in apprensione nelle ripartenze dell’Udinese.

I padroni di casa, invece, hanno attuato il classico piano tattico semplice, ma efficace per contenere l’Inter, utilizzando la densità in fase di non possesso e cercando di sorprendere gli uomini di Conte con ripartenze veloci.

Le due squadre torneranno in campo, per il secondo tempo, con un Inter che deve cercare per forza la via del gol, se non vuole perdere ulteriore terreno su Lazio e Juventus.