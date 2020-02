Hysaj ai microfoni Sky: “I nuovi acquisti ci saranno utilissimi, Kumbulla? Fortissimo ma…”

Nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport che vi avevamo già anticipato questa mattina, il terzino albanese Elseid Hysaj ha parlato di Lobotka, Demme, Politano e di tutti i prossimi obiettivi del Napoli:

“Lobotka e Demme ci daranno una grossa mano, sono bravi a comprire il campo e hanno le qualità che ci servivano. Politano avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi, ma sono tutti giocatori che ci servivano. Kumbulla? Come tutti i giovani ha paura di rischiare ma è veramente forte, avrà un grande futuro se resta coi piedi per terra…”.