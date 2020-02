Sampdoria, il report mattutino del club: tre sicuri indisponibili per il Napoli

Allenamento sotto la pioggia per la Sampdoria al centro sportivo “Mugnaini”. Dopo la riunione video il gruppo – che ha ritrovato Nicola Murru e ha visto per la prima volta con i compagni Antonino La Gumina – ha svolto un’attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche in preparazione alla gara con il Napoli.

Differenziato specifico “di condizione” per Bartosz Bereszynski, comunque indisponibile per squalifica. Personalizzato di recupero agonistico per Fabio Depaoli. Percorso post intervento chirurgico per Alex Ferrari. Domani, domenica, è in programma un nuovo appuntamento mattutino. A rivelare il resoconto dell’allenamento dei blucerchiati è stata poco fa una nota del club.

Fonte: sampdoria.it