Sarri torna sulla sfida col Napoli: “Io legato ai colori azzurri, ingiusto che i tifosi bianconeri si arrabbino…”

Reduce da una brutta sconfitta contro il suo vecchio Napoli, per Maurizio Sarri è già tempo di voltare pagina; per la Juve è giorno di vigilia, con i bianconeri che scenderanno in campo domani contro una Fiorentina in netta ripresa rispetto alla gestione Montella. Il tecnico dei bianconeri nel corso della conferenza stampa di vigilia è tornato sulle dichiarazioni rilasciate a caldo nel post partita di Napoli-Juventus:

“Polemiche dei tifosi della Juve? Le mie frasi dopo la partita col Napoli sono state strumentalizzate, mi sembra ovvio che sia rimasto legato a persone con le quali ho lavorato tre anni; è anche grazie a loro se sono arrivato in un top club come la Juve. I tifosi devono essere arrabbiati ma solo perché abbiamo giocato male e perso… Pancia piena? Bisogna innescare l’attenzione dei ragazzi, sono situazioni più mentali che tattiche e abbiamo tanto da migliorare su questo…”.