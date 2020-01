Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, Arek Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e con lui anche Zielinski (Clicca qui). Il polacco ed il club azzurro non riescono ancora a trovare un accordo dal punto di vista dell’ingaggio e sulla clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Ci sarà, sicuramente, un altro incontro con l’agente dell’attaccante.