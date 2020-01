Sky, per Gattuso pochi margini: possibile novità in attacco

Non essendo ancora diramata la lista dei convocati per l’anticipo delle 20.45 in casa con la Fiorentina, è ancora incerta la presenza di Kalidou Koulibaly. Il senegalese sta provando fino all’ultimo ad accelerare il proprio ritorno in squadra, ma vista la delicatezza del problema potrebbe anche scegliere di non rischiare.

Come prova ad ipotizzare anche Sky, la linea difensiva che schiererebbe Gattuso lascia spazio a poca discrezionalità: out Maksimovic, Ghoulam, Malcuit ed incerto Koulibaly, saranno Manolas, Hysaj, Di Lorenzo e Luperto a proteggere la porta difesa ancora una volta da Ospina (altro riposo per Meret).

Centrocampo senza grosse novità, con Allan Fabian e Zielinski dal primo minuto, considerando la non ancora perfetta condizione ed integrazione dei neo-acquisti Lobotka e Demme.

Qualche dubbio in attacco, con Gattuso che potrebbe premiare nuovamente Lozano sacrificando uno tra Insigne e Callejon.

Questa la formazione secondo Sky:

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.