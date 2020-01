Fiorentina, Iachini: “Noi meno riposati. Gattuso preparato, ecco cosa temo degli azzurri”

Beppe Iachini, tecnico dei prossimi avversari del Napoli in campionato, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina alla vigilia della trasferta partenopea:

“Affronteremo un Napoli che ha sempre messo in campo tanta qualità, anche quando le cose vanno male come nell’ultimo periodo. Gli azzurri stanno costruendo tanto ma senza concretizzare, motivo per cui ci aspetta una partita difficilissima”.

“Cercheremo di ribadire la prestazione infrasettimanale fatta con l’Atalanta, nonostante noi abbiamo avuto 24 ore in meno per recuperare dall’impegno di Coppa. Non voglio polemizzare, non devono suonare come alibi questi”.

“Il Napoli ha fatto un’ottima scelta ingaggiando Gattuso. Rino è un tecnico in via di crescita, l’ho incrociato diverse volte ed ho avuto modo di notare quanto sia ambizioso e preparato. E’ arrivato al San Paolo in un momento difficilissimo, ma sono più che sicuro che riuscirà a riprendere in mano le redini”.