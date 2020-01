Dario Marcolin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli:

“Demme non ha grande fisicità, ma ha caratteristiche da metronomo. Tra le sue doti vanta velocità di pensiero e gioco. Gattuso preferisce Ospina a Meret, in questo momento ha quel briciolo di lucidità in più che può permettergli di uscire da questo momento buio…”.