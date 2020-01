Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni , in merito al momento del Napoli: “Da qualche partita si è cominciato a vedere un qualcosa in più, ma bisogna dare il massimo per limitare i danni, poi a fine anno si dovrà inevitabilmente rifondare la rosa. Gattuso ha lasciato intendere che il mercato in entrata è chiuso, ma mi risulta che Giuntoli è alla ricerca di un terzino sinistro, che doveva essere già acquistato in estate…”.