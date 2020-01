Gazzetta: “Demme-Lobotka, solo uno dei due potrebbe esordire contro il Perugia”

“Demme, ex capitano del Lipsia, ha già espletato tutte le pratiche del trasferimento e domani pomeriggio dovrebbe essere titolare contro il Perugia, nella gara di coppa Italia che vale i quarti della manifestazione. Avrà la possibilità, Gattuso, in questo modo, di far riposare Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono, e di provare la mediana con il regista. Fin qui s’ è detto e scritto che la mancanza di un uomo dinanzi alla difesa, in grado di dare ordine al gioco, è stata penalizzante per il 4-3-3- di Gattuso. Ora che la lacuna è stata colmata, è ipotizzabile che qualcosa cambierà sul piano del gioco e del rendimento. Demme, però, è anche un mediano arcigno, portato a sradicare il pallone dai piedi dell’ avversario. Insomma, ci sarà concorrenza a centrocampo, così come aveva auspicato l’ allenatore nell’ ultima conferenza pre gara. Ora avrà a disposizione due giocatori per ogni ruolo del tridente centrale. Ieri mattina, Demme ha svolto il primo allenamento a Castel Volturno, coi nuovi compagni ed è pronto, dunque, per l’ esordio di domani pomeriggio. Poi, potrebbe essere la volta di Lobotka, magari già sabato contro la Fiorentina, al San Paolo“.

Così questa mattina La Gazzetta dello Sport ha commentato l’arrivo dei due nuovi centrocampisti in casa Napoli e il loro possibile esordio già questa settimana tra Coppa Italia e campionato.