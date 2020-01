Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, ha riferito, sul suo profilo Twitter, le ultime in merito alla trattativa Amrabat-Napoli. Ecco le sue parole: “Nuova telefonata oggi pomeriggio tra Giuntoli e gli agenti di Sofyan Amrabat: ribadito il no del Napoli all’inserimento della clausola rescissoria (€40M). C’è ancora distanza sulla durata dell’accordo. Giocatore non convinto e Verona irritato: Setti ora rischia di perdere €15M+1”.