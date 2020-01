Non ci sarà il pubblico dalle grandi occasioni domani per Lazio-Napoli. La società biancoceleste, oltre ai 20 mila abbonati, ha registrato una vendita di soli 10 mila biglietti nonostante la coreografia che gli ultras della “Curva Nord” stanno preparando per festeggiare i 120 anni di storia del club, compiuti nella giornata di ieri.