Come ampiamente previsto dalle ultime indiscrezioni di mercato, Lorenzo Tonelli a breve diventerà un nuovo calciatore della Sampdoria. Il difensore torna in terra ligure con la formula del prestito di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il tecnico Claudio Ranieri è entusiasta dell’arrivo del centrale ex Empoli. Lo riferisce la redazione di tuttomercatoweb.