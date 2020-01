Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alle ultime di mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Lobotka? La problematica da essere risolta è relativa ai termini di pagamento, il Napoli vorrebbe che venisse dilazionato in più anni. La situazione dovrebbe però sbloccarsi nelle prossime 24-48 ore”