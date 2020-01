Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Gaetano? Non lo prenderemo. Siamo già coperti in quel ruolo. Il Napoli non ce l’ha proposto e neanche io l’ho chiesto perché qui non giocherebbe. Palmiero? È stato sfortunato per l’infortunio, ma adesso sta rientrando”.