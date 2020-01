The Sun: tra Milik ed il rinnovo arriva forte un top club di Premier!

Il Napoli continua a trattare con Arkasiusz Milik per un rinnovo del contratto sempre più voluto, considerato la sempre più crescente stima che il club ripone nella punta polacca, nonostante i diversi acciacchi.

Nonostante la trattativa sia ben avviata, il quotidiano britannico The Sun riporta di una grossa offerta proposta dal Manchester United per assicurarsi subito il mancino di Arek Milik, garantendo al Napoli un assegno di ben sessanta milioni di euro.

Nonostante l’offerta shock, tuttavia, gli azzurri non sembrano vacillare e sarebbero comunque intenzionati a confermare la fiducia nell’attaccante ex Ajax prelevato tre stagioni fa per trentacinque milioni.