Idea Politano, su di lui forte un altro club di A: trattativa sfumata?

Nonostante l’evidente interesse per il puntellamento del centrocampo, gli azzurri sanno di doversi rinforzare anche nel settore offensivo. Frequenti sono stati i contatti tra il club partenopeo e l’Inter per intavolare uno scambio pari tra Llorente e Politano, concedendo al primo un passaggio a titolo definitivo alla corte di Conte, liberando parallelamente l’esterno ex Sassuolo da sempre piaciuto agli azzurri.

Tuttavia, come approfondisce oggi anche Sky Sport, nel mezzo ci sarebbe l’intervento del Milan di Pioli che “In questo momento si trova in pole position per Politano, avendo così sorpassato la concorrenza formata da Napoli e Fiorentina“.

L’operazione si strutturerebbe così: “L’arrivo di Politano al Milan è legato a un’uscita nell’attacco rossonero ma anche questo non dovrebbe rappresentare un problema visto che Fabio Borini è ormai a un passo dal Verona”