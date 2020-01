Centrocampo, l’Inter prova a soffiare un talento a Napoli e Juve!

L’Inter di Antonio Conte prende sempre più forma soprattutto in un centrocampo che promette di diventare il futuro perno della Nazionale italiana: dopo essersi assicurati gli azzurri Barella e Sensi, i nerazzurri stanno puntando fortissimi a Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia ha attirato su di sè le attenzioni di mezza Europa ma anche – e soprattutto – di Napoli e Juventus. Nonostante le timide avanches, sia bianconeri che azzurri sembrerebbero aver mollato la presa, lasciando a Marotta la possibilità di trattare con il club bresciano.

La società di Cellino, tuttavia, chiede non meno di 50 milioni per il giovane regista classe 2000; la somma, tuttavia, non sembra dissuadere l’Inter, ormai intenzionata a concludere.