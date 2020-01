Da Verona: Rrahmani e Amrabat al Napoli, grosse plusvalenze

Amir Rrhamani e Sofyan Amrabat sembrano essere due calcistori vicinissimi al Napoli. Per il primo non dovrebbero esserci problemi, il secondo, invece, si è preso alcuni giorni per pensarci. Entrambe le operazioni sono però per giugno con i due calciatori che resterebbero in prestito all’Hellas.

Proprio da Verona infatti giunge la notizia dell’imminente approdo in azzurro dei due talenti ed il Corriere di Verona però sottolinea la bravura della dirigenza gialloblù che con questa operazione porterà una plusvalenza nelle casse societarie di circa 25 milioni di euro.