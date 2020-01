Il Corriere del Mezzogiorno analizza la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka. Secondo il quotidiano il Napoli ha massimizzato la sua offerta arrivando fino a 21 milioni di euro.

Ora Giuntoli ha informato il Celta che però non c’è più tempo ed ha fissato in sabato l’ultimo giorno per chiudere la trattativa.

Passato sabato il Napoli si fionderà su Jean Micheal Seri, centrocampista ex Nizza e Newcastle in forza al Galatasaray.