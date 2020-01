Oltre al calciomercato, in entrata o uscita che sia, Cristiano Giuntoli sta lavorando anche per i rinnovi dei calciatori già presenti in rosa. Tra i quali, le priorità sono Milik e Zielinski, due gioiellini azzurri in scadenza nel 2021. Come riporta Tuttosport il primo ha già detto “sì” all’offerta recapitatagli, mentre il centrocampista sta ancora ragionando sulla clausola rescissoria.