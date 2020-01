Il Mattino – Mendes a lavoro per piazzare Ghoulam. Tra Koutris e Rodriguez spunta una terza idea

Occupato il tassello del regista, che dovrebbe essere Lobotka, il Napoli virerà sul terzino sinistro da individuare per rinforzare l’organico. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, Jorge Mendes è al lavoro per trovare una sistemazione a Ghoulam, ormai fuori dal progetto Napoli.

La prima scelta in entrata è Leonardo Koutris, esterno dell’Olympiakos di belle prospettive. Un’alternativa low cost potrebbe essere Ricardo Rodriguez, ormai in uscita dal Milan che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Se entrambe le operazioni dovessero saltare non è da escludere un possibile rinnovo a sorpresa di Hysaj.