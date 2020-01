Napoli-Inter – Manolas, il greco è il colpevole della serata per i quotidiani: “Errori da ragazzo di scuola calcio”

Napoli-Inter è stata una partita difficile per l’intera difesa azzurra: un errore a turno permette alla coppia Lautaro-Lukaku di siglare 3 reti, 1 per il primo e 2 per il secondo. Il colpevole della ‘serata storta’ per i quotidiani è Kostas Manolas. Il greco doveva dirigere l’intera difesa, specialmente un giovane Giovanni Di Lorenzo in un ruolo non suo ma ciò non è accaduto. Anzi, incappa anche lui in gravi errori. Le valutazioni dei quotidiani:

Gazzetta: Voto 5. “Non riesce a raddoppiare su Lukaku e regala il terzo gol a Lautaro. Doveva guidare la difesa, e non l’ha fatto”.

Corriere dello Sport: Voto 5.5 “Con Lautaro il duello resta pari fino al gol del 3-1, il greco commette un errore imperdonabile e gli regala il gol finale”.

Corriere della Sera: Voto 4. “Lautaro, sul primo gol, lo trascina via come un ragazzo da scuola calcio. Sul terzo gli consegna palla”.

Il Mattino e Tuttosport: Voto 4.5. “La goffa scivolata di Manolas offre il 3 a 1 a Lautaro. Un errore da matita blu per uno come lui”.