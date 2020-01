La questione terzino sinistro resta ancora da risolvere per il Napoli. Faouzi Ghoulam non gioca da tre mesi, e inoltre non è stato nemmeno convocato per la sfida contro l’Inter. Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta cercando di trovare una sistemazione in Francia per l’algerino anche se non è facile visto i ripetuti infortuni. La società azzurra, per sostituirlo, pensa di non cedere Hysaj in questa finestra di mercato. Lo riporta l’edizione di Tuttosport.