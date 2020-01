Il Mattino – Napoli, ADL ci prova per due gioielli del Brescia: incontro con Cellino

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è alla ricerca di giovani talenti che rinforzerebbero la rosa azzurra. I sogni di ADL sono Andrea Cistana e Sandro Tonali. Il presidente partenopeo utilizzerà l’incontro dell’assemblea di Lega calcio per parlarne con Cellino, patron del Brescia. A gennaio non si muoveranno, ma ADL cercherà di giocare in anticipo per la prossima estate. Il Napoli dovrà essere rifondato, e si potrebbe partire dai due gioielli del Brescia. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.