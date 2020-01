Napoli, sprint sui rinnovi: in arrivo la firma di un difensore

Il club partenopeo continua a trattare con i propri calciatori per depositare la firma che possa consentire loro di continuare a vestire la casacca azzurra ancora per diverse stagioni.

Dopo lo stand-by di Mertens e Callejon, in attesa di concludere con Zielinski e Milik, De Laurentiis avrebbe ricevuto l’assenso di Maksimovic a restare in azzurro fino al 2024.

Il serbo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe in procinto di firmare un rinnovo per altri quattro anni e a 1,5 milioni a stagione, più bonus.