Napoli – Lobotka, Tuttosport svela le cifre e racconta un retroscena

L’operazione per portare il centrocampista 25enne alla corte di Gattuso sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo e, come sostiene l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero già note le cifre dell’operazione:

“Per il passaggio di Lobotka al Napoli è tutto pronto, manca solo l’ultimo consenso del presidente del Celta Vigo. Al centrocampista è stato proposto un quadriennale da 1,8 milioni a stagione, più bonus. L’accelerata definitiva sullo slovacco è stata fatta dopo che l’Arsenal ha deciso di blindare Torreira e il Psg chiedeva troppo per Paredes“.