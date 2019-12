Scotto: “Non finisce con Lobotka il mercato in entrata. Ghoulam ha fatto una richiesta alla società”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il collega de Il Roma Giovanni Scotto ha fatto la situazione relativa al mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli forse non si fermerà a Lobotka per il mercato in entrata. Ci sarà anche qualche uscita: Tonelli è in partenza, Younes e Gaetano non rientrano nei piani. Ghoulam, invece, ha chiesto di giocare considerando di andare via per trovare condizione fisica e ritmo. Se l’algerino dovesse partire, piace Ricardo Rodriguez”.