Ancora razzismo: insulti per l’attaccante Machis, il Pescara lo difende

Con la fine, sempre più vicina, del 2019 ci auguriamo tutti che nel 2020 possa ridursi ulteriormente il problema relativo al razzismo che soprattutto in Italia, soprattutto nel calcio, mostra ancora ampi margini di miglioramento.

L’ultimo episodio che ci ritroviamo a raccontare si riferisce ad alcuni insulti che l’attaccante della Guinea Equitoriale Machis, attualmente in forza al Pescara, ha ricevuto sui social in seguito ad aver fallito un’occasione da gol. A difesa del proprio calciatore è intervenuta la società abruzzese che, riportando il commento razzista di un proprio supporter ha commentato così su Twitter:

“E’ inaccettabile, faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai social e non solo. No al razzismo“.