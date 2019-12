Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, è intrevenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del periodo del Napoli: “Io credo che la discesa del Napoli si sia avuta a gennaio scorso quando è andato via Marek Hamsik. È stata una scelta sbagliata perchè lui era il punto di riferimento per tutto lo spogliatoio”.