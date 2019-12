Calciomercato – Le top tre d’Europa su Fabian Ruiz: chiara la posizione di ADL sullo spagnolo, i dettagli

Sirene europee per Fabian Ruiz, giocatore nel mirino di Real, Barcellona e Manchester City. Le voci di un suo possibile addio al Napoli si rincorrono da tempo, con lo spagnolo che si è reso protagonista di una prima parte di stagione fino ad ora poco avvincente.

Il portale calciomercato.com rivela che il Napoli si priverà difficilmente di uno dei centrocampisti di maggior talento della rosa, con ADL che ha già in mente la strategia per trattenerlo più a lungo possibile: prolungare l’attuale contratto con un ritocco dell’ingaggio che si attesta attualmente su 1,5 milioni a stagione, per poi inserire un’altissima clausola rescissoria. In questo momento però, vista la situazione delicata che sta vivendo il club, ogni discorso sui rinnovi è stato lasciato in sospeso. Qualora De Laurentiis non dovesse riuscire a perfezionare il suo piano è improbabile che l’ex Betis venga lasciando andare per meno di 80-90 milioni nel prossimo mercato estivo.