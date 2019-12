SKY – Ugolini su Lobotka: “Per un investimento importante ci sarebbero due nomi più funzionali…”

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato poco fa della trattativa per Lobotka nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha la stessa struttura da tanti anni, è una squadra da sempre costuita per il 4-3-3, è evidente che al momento manchi un regista, ruolo che si pensava potessere essere ricoperto da Zielinski o Fabian. Lobotka? Lobotka è un giocatore già cercato dal Napoli quando ADL scelse tra lui e Fabian Ruiz… Per caratteristiche e capacità d’attatamento alla Serie A sarebbe meglio puntare su Paredes e Torreira che sarebbero più pronti. L’argentino è un giocatore che sa costruire il gioco, Torreira sarebbe un investimento importantissimo per l’immediato“.